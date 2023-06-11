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Сегодня, 21:02

Федотов высказался о шансах ЦСКА в борьбе за золото в РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы над «Краснодаром» (1:1, пенальти — 6:5) в суперфинале FONBET Кубка России ответил на вопрос о борьбе за золотые медали в чемпионате России.

— Чувствовали свое преимущество в серии пенальти?

— Каждая команда, которая готовится к матчу кубка, думает о пенальти. Много нюансов, чтобы она сложилась удачно или нет. Анализ игроков, анализ вратаря, психологическая составляющая.

— ЦСКА сможет побороться за золото в чемпионате?

— Мы знаем цели и задачи ЦСКА. Дмитрий «Лысый» (известный болельщик ЦСКА. — Прим «СЭ») в раздевалке кричал, сколько ЦСКА выиграл трофеев. Для клуба в любом состоянии ставятся максимальные задачи. Только время может показать нашу состоятельность в борьбе за золотые медали.

— Какую позицию нужно в первую очередь усилить?

— Не скажу, — сказал Федотов на пресс-конференции.

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5). В РПЛ команда Владимира Федотова финишировала на второй строчке, отстав от «Зенита» на 12 очков.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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