Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» критически оценил работу Василия Казарцева на кубковом четвертьфинале его команды с «Локомотивом», в котором арбитр из Санкт-Петербурга в начале второго тайма показал вторую желтую карточку футболисту «Сочи» Кириллу Заике.

— На 50-й минуте вторую желтую карточку получил Заика. Увидев запись, согласны с тем, что Василий Казарцев поступил сурово, но справедливо?

— Во-первых, справедливость должна работать в две стороны, а не в одну. Был ряд эпизодов со стороны игроков «Локомотива» с такими же захватами руками, но они карточками не наказывались. Речь о единой трактовке правил, вот и все. Надо уважать труд футболистов, которые выходят на поле.

Взять, например, первую карточку Заике. Да, там был жесткий футбольный стык. Но там наш игрок не прыгал ногами вперед, а атаковал соперника сбоку, подогнув ноги. А главное — в мяч. Желтая — это когда один пробросил, а второй, не успевая, попал не по мячу, а по ногам. Здесь же оба футболиста играли в мяч, и была мужская борьба. В результате нас сразу посадили на карточку.

В предыдущем матче с «Рубином» тот же Заика и Олег Шатов пошли точно в такую же борьбу. Кириллу пришлось замениться, потому что ему в этом единоборстве разорвали и бутсу, и — через нее — ногу. Арбитр в той ситуации не просто не показал никаких карточек, но и дал продолжить игру. Вот о чем речь. Хотя прекрасно понимаю, что у нас свое субъективное видение ситуации.

И, что касается второй карточки, то захват там был сиюминутный, а потом футболист соперников подыграл, добавил красоты своему падению. Не было длительного захвата, чтобы он вырывался, убегал на дистанции. Быстенько сориентировался и упал. Не знаю, можно ли назвать эту карточку железобетонной, какой она должна быть, если удаляется игрок. И почему тогда была пауза, когда только спустя время арбитр подумал и показал эту желтую карточку?

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Федотовым можно прочитать здесь