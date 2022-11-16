«Факел» — «Зенит»: стартовые составы команд. Чистяков выйдет на поле с первых минут

«Факел» на своем поле примет «Зенит» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Факел»: Городовой, Калинин, Морозов, Божин, Мастерной, Квеквескири, Черняков, Акбашев, Магаль, Ивахнов, Аппаев.

Запасные: Доровских, Дашаев, Брызгалов, Шаваев, Шляков, Смирнов, Гонгадзе, Дмитриев, Ершов, Максимов.

«Зенит»: Кержаков, Круговой, Сантос, Чистяков, Сутормин, Ерохин, Кузяев, Мантуан, Бакаев, Клаудиньо, Кассьерра.

Запасные: Иван, Королев, Д. Сергеев, Адамов, Вендел, Малком, И. Сергеев.