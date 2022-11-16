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16 ноября, 17:17

«Факел» — «Зенит»: стартовые составы команд. Чистяков выйдет на поле с первых минут

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты &amp;quot;Зенита&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» на своем поле примет «Зенит» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Факел»: Городовой, Калинин, Морозов, Божин, Мастерной, Квеквескири, Черняков, Акбашев, Магаль, Ивахнов, Аппаев.

Запасные: Доровских, Дашаев, Брызгалов, Шаваев, Шляков, Смирнов, Гонгадзе, Дмитриев, Ершов, Максимов.

«Зенит»: Кержаков, Круговой, Сантос, Чистяков, Сутормин, Ерохин, Кузяев, Мантуан, Бакаев, Клаудиньо, Кассьерра.

Запасные: Иван, Королев, Д. Сергеев, Адамов, Вендел, Малком, И. Сергеев.

Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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