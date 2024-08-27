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«Факел» — «Рубин»: время начала трансляции и где смотреть матч Кубка России

«Факел» сыграет с «Рубином» в матче группового этапа Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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ФК «Факел».
Фото ФК «Факел»

«Факел» примет «Рубин» в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
27 авг, 19:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Рубин

В прямом эфире встречу по подписке покажет «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, также будет доступна на сайте телеканала на платной основе.

«Факел» проиграл оба матча группового этапа Кубка: «Зениту» (0:3) и «Акрону» (1:2). «Рубин» обыграл «Акрон» со счетом 4:0 и уступил «Зениту» (0:1).

В шести турах Российской премьер-лиги воронежцы набрали 4 очка, а казанцы — 10. Предыдущая встреча команд, проходившая в РПЛ-2023/24 завершилась победой «Рубина» (1:0).

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Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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