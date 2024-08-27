«Акрон» сыграет с «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17.15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до встречи, также будет доступна на сайте медиахолдинга. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На групповом этапе «Акрон» проиграл «Рубину» со счетом 0:4 и победил «Факел» (2:1). «Зенит» выиграл оба матча: 3:0 с «Факелом» и 1:0 с «Рубином». Каждая команда группы встречается с каждой по два раза. Сине-бело-голубые являются действующими победителями турнира.

В шести турах Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 14 очков, а «Акрон» — 4.

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