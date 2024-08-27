«Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» в матче 3-го группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 27 августа. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до встречи, также будет доступна на сайте медиахолдинга. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» выиграл оба матча на групповом этапе. Красно-белые победили московское «Динамо» и «Крылья Советов» с одинаковым счетом 3:0. Махачкалинцы обыграли «Крылья» (1:0), но уступили «Динамо» (1:2). Каждая команда в группе сыграет с каждой по два раза.

В чемпионате России «Спартак» набрал 11 очков, а «Динамо» — 5.

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео