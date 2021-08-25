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«Факел» обыграл барнаульское «Динамо» в БЕТСИТИ Кубка России

14:55

Барнаульское «Динамо» проиграло «Факелу» в матче БЕТСИТИ Кубка России.

В составе воронежского клуба клуба голами отметились Кулишев и Грузнов.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 4

«Динамо Брл» (Барнаул) — «Факел» (Воронеж) — 0:2 (0:2)

Голы: Кулишев, 15 (0:1). Грузнов, 45+1 (0:2).

«Динамо Брл» (Барнаул): Карюкин, Овсянников, Полковников, Житников, Петухов, Ерусланов, Худяков, Шибаев, Завьялов, Липин (Щербаков, 46), Паршаков (Золотарев, 46).

«Факел» (Воронеж): Ермаков, Смирнов, Дашаев, Суслов, Шаваев (Шепилов, 74), Кулишев (Мастерной, 58), Дмитриев, Седов, Файзуллин, Царукян (Разборов, 58), Грузнов.

Предупреждение: Шибаев, 28.

Удаление: Ерусланов, 75.

Судья: Сутормин (Нижний Тагил).

25 августа. Барнаул. Стадион «Динамо».

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Виктория Кравченко все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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