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«Алания» обыграла «Легион Динамо» благодаря дублю Багаева

17:34
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«Алания» победила «Легион Динамо» (3:2) в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России. Дубль в составе победителей сделал Алан Багаев.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 6

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Алания» (Владикавказ) — 2:3 (0:0)

Голы: Курбанов, 48 (1:0). Хосонов, 70 (1:1). Абдулхамидов, 80 (2:1). Багаев, 83 (2:2). Багаев, 90+5 (2:3).

«Легион Динамо» (Махачкала): А.Магомедов, Гасанов, Мальсагов, Муслуев, Удунян, Саадуев, Муртазалиев, Панаев, Дубухов, Курбанов, Р.Магомедов.

«Алания» (Владикавказ): Томаев, Засеев, Сосранов, Кокоев, Татаев, Дм.Кобесов (Хабалов, 67), Хосонов, Дав.Кобесов, Гиоев, Подбельцев, Гурциев.

Судья: Абросимов (Санкт-Петербург).

25 августа. Махачкала. Стадион «Динамо».

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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