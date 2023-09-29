Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 12:56

ЭСК поддержала все решения судьи Буланова в матче «Пари НН» — «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгений Буланов.
Фото ФК «Пари НН»

Экспертно-судейская комиссии при президенте РФС рассмотрела обращения «Пари НН» и департамента инспектирования после матча Кубка России против «Спартака» (0:3).

Нижегородцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Буланова в эпизодах с неназначениями 11-метровых штрафных ударов в ворота «Спартака» на 17-й, 31-й и 59-й минутах матча, с незасчитанным взятием ворот «Спартака» на 48-й минуте матча и взятием ворот команды «Пари НН» на 91-й минуте матча.

 
&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча Кубка России со «Спартаком»

По мнению комиссии, судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» и не удалил с поля Никиту Чернова на 17-й минуте. Также арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 31-й и 59-й минутах матча и не засчитал взятие ворот московской комнады на 48-й минуте матча. Гол в ворота "Пари НН" на 91-й минуте засчитан правильно.

 

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал судейство в матче против «Спартака». Главным арбитром встречи был Евгений Буланов, его ассистентами — Рашид Абусуев и Хамид Талаев. ВАР — Алексей Емелин, АВАР — Александр Богданов.

«Пари НН» занимает последнее, четвертое, место в группе D Пути РПЛ с 2 очками в 4 матчах. «Спартак» с 12 очками в 4 играх досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Кубка страны.

ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
3
2
Читайте также
«Спартак» забросил пять шайб подряд и одержал волевую победу над «Северсталью»
МПК не будет полностью приостанавливать членство Паралимпийского комитета России
Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ
В США рассказали о нежелании НАТО отвечать на возможный удар России
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Химок» Скворцов: «Гаучо летел в меня агрессивно, его еще на первой минуте надо было удалять»

«Химки» в Кубке России сыграют с «Уфой», «Волгарь» встретится с «Енисеем»
Новости
RSS RSS
Все новости