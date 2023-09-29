ЭСК поддержала все решения судьи Буланова в матче «Пари НН» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссии при президенте РФС рассмотрела обращения «Пари НН» и департамента инспектирования после матча Кубка России против «Спартака» (0:3).

Нижегородцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Буланова в эпизодах с неназначениями 11-метровых штрафных ударов в ворота «Спартака» на 17-й, 31-й и 59-й минутах матча, с незасчитанным взятием ворот «Спартака» на 48-й минуте матча и взятием ворот команды «Пари НН» на 91-й минуте матча.

По мнению комиссии, судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» и не удалил с поля Никиту Чернова на 17-й минуте. Также арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 31-й и 59-й минутах матча и не засчитал взятие ворот московской комнады на 48-й минуте матча. Гол в ворота "Пари НН" на 91-й минуте засчитан правильно.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал судейство в матче против «Спартака». Главным арбитром встречи был Евгений Буланов, его ассистентами — Рашид Абусуев и Хамид Талаев. ВАР — Алексей Емелин, АВАР — Александр Богданов.

«Пари НН» занимает последнее, четвертое, место в группе D Пути РПЛ с 2 очками в 4 матчах. «Спартак» с 12 очками в 4 играх досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Кубка страны.