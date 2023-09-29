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Сегодня, 13:23

«Химки» в Кубке России сыграют с «Уфой», «Волгарь» встретится с «Енисеем»

Сергей Разин
корреспондент
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Кубок России
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны все пары в пятом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

«Химки» — «Уфа»;

«Динамо Владивосток» — «Ротор»;

«Волгарь» — «Енисей»;

«Акрон» — «Шинник»;

«Нефтехимик» — «Форте»;

«Арсенал» — «Родина»;

«СКА Хабаровск» — «Амкар»;

«Черноморец» — «КАМАЗ».

Матчи пройдут с 17 по 19 октября.

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Сможет ли какая-то из команд, которые движутся по Пути регионов в FONBET Кубке России, дать отпор клубам РПЛ? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что «Зенит», «Спартак» и ЦСКА не почувствуют конкуренцию в этом турнире. На триумф сине-бело-голубых можно поставить за 4.00, на красно-белых — за 4.50, на красно-синих — за 5.80.

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Кубок России
ФК Акрон
ФК Арсенал (Тула)
ФК Енисей
ФК Нефтехимик
ФК Родина
ФК Ротор
ФК СКА-Хабаровск
ФК Уфа
ФК Химки
ФК Черноморец (Новороссийск)
ФК Шинник
4
3
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