Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 12:30

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча Кубка России со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото ФК «Пари НН»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча 4-го тура групповой стадии FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

Нижегородцы попросили рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти и неудалением защитника красно-белых Никиты Чернова на 17-й минуте встречи, неназначенный на 31-й минуте пенальти за столкновение Наиля Умярова и Зе Турбо в штрафной москвичей, отмененный гол в ворота «Спартака» на 48-й минуте, момент с неназначенным пенальти за фол на Зе Турбо на 59-й минуте встречи, а также эпизод с голом Кристофера Мартинса в ворота «Пари НН» на 91-й минуте.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал судейство в матче против «Спартака». Главным арбитром встречи был Евгений Буланов, его ассистентами — Рашид Абусуев и Хамид Талаев. ВАР — Алексей Емелин, АВАР — Александр Богданов.

«Пари НН» занимает последнее, четвертое, место в группе D Пути РПЛ с 2 очками в 4 матчах. «Спартак» с 12 очками в 4 играх досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Кубка страны.

Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
36
31
Читайте также
Биография Никиты Нагорного: жизнь и карьера олимпийского чемпиона
«Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом». Откровенный Николич — о «Локомотиве»
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Первая лига стартует в Кубке России: онлайн-трансляция матчей дня
В «Факеле» сообщили, что Ивахнову потребуется операция лобной пазухи: «Через месяц-полтора будет в общей группе»
FONBET Кубок России: расписание и результаты матчей четвертого раунда Пути регионов 27 сентября
Точный удар голкипера Баклова в серии пенальти принес «Уфе» победу над «Торпедо» в FONBET Кубке России
«Уфа» — «Торпедо»: судья не заметил игру рукой — в пользу гостей не назначен пенальти
«Уфа» — «Торпедо»: прямая трансляция матча Кубка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • душа Субульки

    бедненький, сейчас звякну твоему доктору и потребую, что бы он тебе более вкусненькие таблеточки давал

    27.09.2023

  • Vadson

    зайка, у меня жена, но я ей передам это, аки комплимент) Странный ход мыслей, ей богу, но какое название, такое и мышление....."не такое, как у всех".

    27.09.2023

  • Vadson

    как что?))) - 12 кожаных курток, 12 портсигаров фирменных!!!

    27.09.2023

  • ФК Зенит всея Руси

    Разберись со своей девушкой, кто здесь под чьим логином.

    27.09.2023

  • Митек

    Радимов опять ошибся не в ту сторону.

    27.09.2023

  • Vadson

    Миллер -тебя раскрыли!!!) перелогинься))

    27.09.2023

  • ровнов

    С кадлым днем , моменты прибавляются. Что будет через неделю?

    27.09.2023

  • ФК Зенит всея Руси

    Ты Кира Иванова? Любительница и собирательница вони на Спорт-Экспрессе?

    27.09.2023

  • душа Субульки

    здорово бродяга, у тебя че рефлекс, как у собаки Павлова.( ты на прошлой недели на этой теме 2 часа вонял, и с тех пор не появлялся)

    27.09.2023

  • Бен Ричардс

    В фарм-клубе не забыли пожаловаться в ЭСК на три гола и как "Спартак" безобразно-радостно их праздновал? Если забыли, то надо обязательно упомянуть.

    27.09.2023

  • ФК Зенит всея Руси

    Как же это унизительно, спартачи. Вы без махинаций и наглого судейства неспособны даже Пари НН одолеть. Жулики краснобелые.

    27.09.2023

  • ФК Зенит всея Руси

    Вот оно -- отвратительное мурло спартаковского админресурса. Наглое и жабье.

    27.09.2023

  • душа Субульки

    Аааааа. Лукойл тебя купил:weary: газпром всех засудит:weary::weary::weary:

    27.09.2023

  • Vladimir Muravyev

    все это безсмысленно.... но на матче был реальный безпредел...

    27.09.2023

  • MAX MAX

    :middle_finger_tone1::middle_finger_tone1::clown::clown::clown:

    27.09.2023

  • душа Субульки

    иди от сель проклятый поросенок, лукойловский прихвостень:rage::rage::rage: адвокаты газпрома тебя засудят:tired_face: всю жизнь на лекарства работать будешь:weary::weary::weary:

    27.09.2023

  • Habar

    Согласен!!

    27.09.2023

  • Vadson

    ты хотел сказать - кто-то, кроме газовика?)

    27.09.2023

  • МаГистр КеННоБи

    У тушинских опять истерика..)) Кто то кроме них обратился в ЭСК... Как же так .. ведь только спартак может обращаться в ЭСК)))

    27.09.2023

  • Vadson

    ....4 кожаных куртки!!! 4 портсигара фирменных!!! Все, что нажито непосильным трудом!!!! (с) Вот с дисквалификацией Александрова, рискующего повторить "подвиги" Комличенко, стоило обратиться Спартаку. Это реально стыдно и неспортивно от слова совсем. Здоровый мужик падает от дуновения ветра!!!

    27.09.2023

  • душа Субульки

    так с подачи Питера все и происходит, а еще точнее с подачи ничтожно малой части Питера, которая узурпировала право говорить от имени всего города

    27.09.2023

  • Питерский пёс

    Сережа, сутяжничество не твое, это питерская тема, тренируй

    27.09.2023

  • АМ

    Ребята из всех команд! Вы уж собирайте все грехи Спартака в одну могучую кучку, а потом в конце сезона вываливайте их на Кадык, чтобы он захлебнулся в помоях и разогнал к чёртовой матери весь судейский корпус и Спартак за компанию... :grin::grin::grin:

    27.09.2023

  • душа Субульки

    .я думаю, что даже Юран понимает всю глупость происходящего, но :man_shrugging:. тут последние время принято спрашивать про корни, а здесь как раз такой случай( Нижнему дублировать глупость недельной давности не имеет смысла). только истерика вокруг Спартака может отвлечь внимание от проблем игемона

    27.09.2023

  • kwazar312

    Да и семь маловато.Минимум 10 пенальти,да и тогда Юран был-бы недоволен.

    27.09.2023

  • Gordon

    Везде один админресурс :))))))) Даже в решениях ЭСК. Кстати, см. его состав :)

    27.09.2023

  • Андрей Недобрый

    Ну тут админресурс точно включать не будут- нет смысла.Лучше подождать дерби на следующей недели.

    27.09.2023

  • Gordon

    :))))))))))))))))) По пяти? Маловато будет. Двадцать пять минимум :)))) Если серьёзно, такое позорное поведение с жалобами без повода и с истерией Юрана унд компани ни к чему хорошему этот клуб не приведёт.

    27.09.2023

  • душа Субульки

    помнится на прошлой недели было 3 эпизода...подождем еще недельку, а то 5 мало и надо хотя бы семь:wink:

    27.09.2023

  • Tony Lee

    Если уж позориться, то до конца, да, Барсик?

    27.09.2023

  • Строитель 1947

    "А часовню тоже я развалил..?" (с).

    27.09.2023

    • В «Факеле» сообщили, что Ивахнову потребуется операция лобной пазухи: «Через месяц-полтора будет в общей группе»

    Тарханов считает, что «Химки» должны пройти в следующий раунд FONBET Кубка России
    Новости
    RSS RSS
    Все новости