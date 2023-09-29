Защитник «Химок» Скворцов: «Гаучо летел в меня агрессивно, его еще на первой минуте надо было удалять»

Защитник «Химок» Лев Скворцов прокомментировал победу команды над медийным клубом 2DROTS в 1/32 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Ощущения от победы самые приятные. Есть немного огорчения, потому что не забили очень много моментов, но главное, мы выиграли и прошли в следующий раунд. Андрей Викторович [Талалаев] настраивал на этот матч как и всегда, что легко не будет. Говорил, что они отдадут всЕ на поле, чтобы сотворить сенсацию», — цитирует Скворцова Legalbet.

Также он высказался об удалении нападающего 2DROTS Гаучо после фола на нем.

«Мы посмотрели эпизод с его первым фолом на первой минуте матча, мне кажется, его еще тогда должны были удалить. Ну, а в моменте со мной он летел с агрессией и задел мою опорную ногу. Считаю, что это чистый фол», — добавил игрок.

28 сентября 2DROTS проиграли «Химкам» в матче 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка (0:2).