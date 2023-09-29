Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:50

Защитник «Химок» Скворцов: «Гаучо летел в меня агрессивно, его еще на первой минуте надо было удалять»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Химок» Лев Скворцов прокомментировал победу команды над медийным клубом 2DROTS в 1/32 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Ощущения от победы самые приятные. Есть немного огорчения, потому что не забили очень много моментов, но главное, мы выиграли и прошли в следующий раунд. Андрей Викторович [Талалаев] настраивал на этот матч как и всегда, что легко не будет. Говорил, что они отдадут всЕ на поле, чтобы сотворить сенсацию», — цитирует Скворцова Legalbet.

Также он высказался об удалении нападающего 2DROTS Гаучо после фола на нем.

«Мы посмотрели эпизод с его первым фолом на первой минуте матча, мне кажется, его еще тогда должны были удалить. Ну, а в моменте со мной он летел с агрессией и задел мою опорную ногу. Считаю, что это чистый фол», — добавил игрок.

28 сентября 2DROTS проиграли «Химкам» в матче 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка (0:2).

Источник: https://legalbet.ru/news/skvortcov-gaucho-letel-v-menya-agressivno-ego-eshyo-na/
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Химки
Лев Скворцов
0
Читайте также
Дюамель обвинила российских фигуристов в употреблении похожего на смолу вещества
Одну из лучших велогонщиц Казахстана обвинили в отсутствии патриотизма
Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ
В США рассказали о нежелании НАТО отвечать на возможный удар России
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Президент 2DROTS — о поражении «Химкам»: «Сказка закончилась с дерьмовым привкусом»
Больше без медиафутбола в Кубке России. Лидер 2DROTS удалился и не оставил команде шансов против «Химок»
Митрюшкин: «2DROTS уже не медийная команда, а профессиональная»
Талалаев — о победе над 2DROTS: «Мы порадовали зрителей и успокоили горячие головы»
Талалаев объяснил жест, показанный после первого гола «Химок»: «Я эмоциональный человек»
«Химки» обыграли 2DROTS в четвертом раунде FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев считает, что 2DROTS показывают уровень второй лиги
Новости
RSS RSS
Все новости