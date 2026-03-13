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Судейство

ЦСКА оштрафовали на 1 миллион рублей за инцидент с Кордобой

Александр Абустин
корреспондент
Джон Кордоба, Жоау Батчи, Алексей Сухой и Иван Обляков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА на оштрафован на 1 миллион рублей за инцидент с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра завершилась победой армейцев со счетом 3:1.

После матча несколько футболистов «Краснодара» заявили, что с трибун звучали расистские оскорбления в адрес Кордобы. В рапорте комиссара матча этот факт был отражен со слов вратаря «быков» Станислава Агкацева и начальника команды Андрея Баркова.

«В рапорте комиссара матча было указано, что начальник команды и вратарь клуба Агкацев обратились к комиссару по поводу поведения болельщиков. По словам Агкацева, болельщики скандировали расистские и оскорбительные высказывания в сторону Кордобы. Представителями судейской бригады это зафиксировано не было. Кроме того, нами было получено письмо от клуба «Краснодар», в котором была просьба рассмотреть поведение болельщиков ЦСКА в отношении темнокожих игроков краснодарцев.

Мы направили основному вещателю запрос на видеоматериалы. Получив документы мы пришли к выводу, что в двух эпизодах было так называемое «уханье» со стороны болельщиков ЦСКА. Мы установили, что количество этих болельщиков было порядка 7-8. Сейчас ведется работа по установлению личностей этих болельщиков. Намечается большое совещание, в котором будут участвовать все фанатские группировки ЦСКА. В нем примет участие капитан команды — Мойзес. Учитывая все обстоятельства, принято решение за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признакам рассы оштрафовать ЦСКА на один миллион рублей», — заявил Григорьянц.

Джон Кордоба и&nbsp;Жоао Виктор.«Вместо того чтобы обратить внимание на расизм, публикуется раздевалка». «Краснодар» пошел в КДК и ЭСК

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Джон Кордоба
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Артур Григорьянц
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