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Титов о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Помазун ответил всем, кто сомневался, зачем его брали»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Спартака» в Питере над «Зенитом» (0:0, пенальти — 7:6) в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Кто показал более содержательный футбол в основное время? — первый вопрос Титову.

— Абсолютно равная игра. Мне понравился организованный, дисциплинированный «Спартак». Красно-белые не испугались «Зенита». Хотя неудачная статистика гостевых встреч с питерцами давила на болельщиков. Но ничего. Команда Карседо выдержала натиск соперника. Да и сама имела моменты. Хотя и у хозяев тоже были шансы открыть счет. Правда, не так много, как это обычно бывает в их домашних встречах.

Отмечу Сашу Максименко, который сыграл на ноль. Вытащил непростой мяч после удара молодого Кондакова. Наш вратарь читал игру, был эффективен на перехватах, предотвращал прострелы. От него исходила уверенность.

Ну и, забегая вперед, конечно, хочется похвалить другого голкипера — Илью Помазуна. С его отцом я был знаком. Когда играл в дубле красно-белых, он выступал в основе. Мне очень приятно, что в нашем клубе продолжаются такие традиции. Помазун сделал результат и ответил всем тем скептикам, которые не понимали, зачем его приобретали. Вот вам пожалуйста. Благодаря Илье команда впервые за 32 года выиграла серию пенальти! Так что вратарская линия в этом матче была действительно хороша! Ребята дополнили друг друга.

— Допускали, что против «Зенита» Карседо, как и в матче чемпионата, выйдет без номинальных нападающих, оставив в запасе и Угальде, и Ливая Гарсию?

— Не буду скрывать: когда увидел наш стартовый состав, определенные вопросы у меня возникли. В принципе в первом тайме остроты «Спартаку» как раз и не хватало, у гостей почти не было моментов. В перерыве думал: что же будет дальше? Но мы увидели, что во втором тайме красно-белые прибавили впереди. Мне показалось, что роль центрфорварда вчера, как правило, выполнял Барко. Потому что при прессинге он первым накрывал защитников и вратаря «Зенита». Так что в целом задумка Карседо мне понятна, но с некоторыми оговорками.

— Какими?

— Получилось, что в росте «Спартак» вчера уступал «Зениту». На стандартах это сказывалось. Вверху питерцы имели преимущество. В концовке основного времени мне было немного тревожно.

— Зачем Барко так решил исполнить пенальти? Что это вообще было?

— Ну... В таких матчах так исполнять пенальти — пижонство. Я так сразу и сказал: пижон. Мы же видели, как в послематчевой серии реализовал свою попытку тот же Соболев. Он понимал, что его уже изучили, и просто-напросто пробил на силу. Так в советское время поступал Игорь Беланов. А в российский период — Сергей Игнашевич. Шансов не было ни у кого! Так что, если у тебя есть какие-то сомнения, лучше разбежаться и, что называется, порвать сетку ударом. Понятно, что Барко заслужил определенную порцию критики за этот эпизод. Однако мне бы хотелось отметить тренерский штаб, который и аргентинца снял с игры перед серией пенальти, и выпустил вместо Максименко Помазуна. Илья в итоге отбил два удара с точки. Сработало.

— Лучший полевой игрок «Спартака» в этом матче?

— Отметил бы всю команду. Общий успех. Все бились, терпели, высоко прессинговали. По ходу матча у меня сложилось ощущение, что «Спартак» как минимум не проиграет в основное время. Признаюсь: такого «Спартака» не видел давно. Заряженного, сплоченного! Центральные защитники сыграли великолепно. Очень плотно действовал Зобнин. Роман убегал за своим оппонентом к центру поля, где-то фолил по делу, но не давал зенитовцу развернуться. Не могу сказать, что кто-то у нас выпадал. Была настоящая команда.

Интервью Егора Титова о&nbsp;победе &laquo;Спартака&raquo; над &laquo;Зенитом&raquo;.«Когда Ву только поставил мяч, мне позвонил отец. И я понял: все, победа!» Титов о матче «Зенит» — «Спартак»

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Егор Титов
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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