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Титов о серии пенальти: «Не был уверен, что Угальде забьет. А вот в Ву не сомневался!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился своими впечатлениями от серии пенальти в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:0, пенальти — 7:6).

— Когда шла серия пенальти, у вас были какие-то предчувствия: этот точно забьет, а этот вратаря не переиграет?

— Конечно. Мне не понравилось, как подошел к точке Угальде. Очень быстро начал ставить мяч, засуетился. Не справился, видимо, с ответственностью, с давлением зенитовских болельщиков. Не хочу называть себя Нострадамусом, но действительно не сильно верилось в то, что Манфред забьет...

— Какой из прогнозов еще сбылся?

— Удивило, что первым у нас пошел пробивать Джику. Комментаторы еще сказали, что он впервые исполняет 11-метровый. Центральный защитник без должного опыта первым идет к точке... Это редкость. И я сразу вспомнил 2002 год. Перед чемпионатом мира мы участвовали в турнире. Играли с Белоруссией, Югославией и одним японским клубом. И вот югославам мы уступили в серии пенальти — 5:6. У нас не забил Юра Ковтун. И потом, на разборе, Олег Иванович (Романцев. — Прим. «СЭ») его немного пожурил: «Кто тебе сказал, что ты должен бить пенальти?» Юра исполнил неудачно. Не потому, что он плохой футбоист, нет, конечно! А просто защитники редко тренируют такие вещи. Исключение — наверное, Серега Игнашевич, о котором сказал выше.

Потому и по Джику у меня сразу возникли некоторые сомнения. Но, слава богу, все сложилось как надо.

— Решающий пенальти забил еще один центральный защитник — Ву.

— Вот в нем, признаюсь, не сомневался. Такая уверенность от него исходила. Просто мегауверенность! Но самое любопытное даже не это (улыбается).

— А что?

— Я смотрел матч по интернету. И у меня трансляция шла немного медленнее, чем у других, отставала. И вот когда Ву поставил мяч и только собирался пробить, мне позвонил отец и посыпались сообщения от друзей, знакомых. И тут я понял: все, это победа, забил! В эту секунду я был уверен на 200 процентов, что «Спартак» выиграл, хотя еще не видел мяч в сетке ворот Латышонка (смеется).

Интервью Егора Титова о&nbsp;победе &laquo;Спартака&raquo; над &laquo;Зенитом&raquo;.«Когда Ву только поставил мяч, мне позвонил отец. И я понял: все, победа!» Титов о матче «Зенит» — «Спартак»

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Егор Титов
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