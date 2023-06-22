Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 10:21

Пономарев рассказал, в каком случае ЦСКА обыграет «Зенит» в Суперкубке России

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, в каком случае ЦСКА обыграет «Зенит» в Суперкубке России.

«Конечно, для ЦСКА будет плюсом отсутствие Малкома в этом матче. Я бы даже сказал, что это огромный плюс. Если он не сыграет или покинет клуб к этому времени, я могу смело сказать, что армейцы выиграют матч. Если же Малком все-таки будет участвовать в игре, то он станет проблемой для ЦСКА. Потому что без него «Зенит» будет играть по-другому. На него сильно надеются в команде. А так, московский клуб в принципе может играть на равных с «Зенитом». А итог... как повезет», — сказал Пономарев Betonmobile.ru.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5). 15 июля армейцы сыграют с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Источник: Betonmobile
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: OLIMBPET Суперкубок России: «Зенит» — ЦСКА
Федотов высказался о матче с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России
«Зенит» и ЦСКА сыграют в матче OLIMPBET Суперкубка России
Президент РФС Дюков объяснил выбор Казани для проведения Суперкубка-2023
РФС объявил место и дату проведения OLIMPBET Суперкубка России
Матч за OLIMPBET Суперкубок России пройдет в Казани
РФС будет принимать заявки на проведение матча за Суперкубок России до 20 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ларин: «Может, в Кубок России стоит не 2-3 медийные команды, а 4-5 допустить?»
Новости
RSS RSS
Все новости