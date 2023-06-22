Пономарев рассказал, в каком случае ЦСКА обыграет «Зенит» в Суперкубке России

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, в каком случае ЦСКА обыграет «Зенит» в Суперкубке России.

«Конечно, для ЦСКА будет плюсом отсутствие Малкома в этом матче. Я бы даже сказал, что это огромный плюс. Если он не сыграет или покинет клуб к этому времени, я могу смело сказать, что армейцы выиграют матч. Если же Малком все-таки будет участвовать в игре, то он станет проблемой для ЦСКА. Потому что без него «Зенит» будет играть по-другому. На него сильно надеются в команде. А так, московский клуб в принципе может играть на равных с «Зенитом». А итог... как повезет», — сказал Пономарев Betonmobile.ru.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5). 15 июля армейцы сыграют с «Зенитом» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.