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Дивеев вышел на поле впервые с сентября

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вышел на замену в матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов».

17 сентября 2022-го 23-летний российский футболист травмировался в матче 10-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:1). У игрока был диагностирован перелом большеберцовой кости.

Ранее он несколько раз попадал в заявку команды, но оставался на скамейке запасных.

В текущем сезоне он сыграл за армейцев 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Игорь Дивеев
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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