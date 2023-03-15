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Сегодня, 19:05

«Зенит» — «Динамо»: Васютин и Бакаев в старте, Смолов и Шунин вне заявки

Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Васютин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Зенит» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Зенит»: Васютин, Караваев, Роберт Ренан, Чистяков, Сантос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Бакаев, Мантуан, Кассьерра.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Норманн, Фомин, Захарян, Нгамале, Гладышев, Тюкавин.

Смолов, Шунин, Кутицкий пропускают матч по решению медицинского штаба. Лаксальт и Маричаль продолжают плановое восстановление после повреждений.

Встреча команд состоится сегодня, начало — 20.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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