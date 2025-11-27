«Динамо» и «Зенит» встретятся в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 27 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи москвичей и петербуржцев. Ключевые события игры «Динамо» — «Зенит» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

27 ноября 2025, 20:30. Динамо (Москва)

Первая игра состоялась 5 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась победой динамовцев со счетом 3:1. Победитель двухматчевого противостояния выйдет на «Спартак» в полуфинале.