Сутормин получил травму на разминке и уехал на скорой перед матчем с «КАМАЗом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алексей Сутормин получил повреждение на разминке перед матчем против «КАМАЗа» в первом этапе четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.

31-летний футболист должен был выйти в стартовом составе, но из-за его травмы на поле с первых минут вышел Николай Рассказов.

По информации Telegram-канала «Топи за «Крылья»!», Сутормина увезли на карете скорой помощи в ближайшую больницу.

В текущем сезоне Сутормин провел 21 матч во всех турнирах и не отличался результативными действиями.