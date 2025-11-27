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27 ноября 2025, 18:21

Сутормин получил травму на разминке и уехал на скорой перед матчем с «КАМАЗом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Крыльев Советов» Алексей Сутормин получил повреждение на разминке перед матчем против «КАМАЗа» в первом этапе четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.

31-летний футболист должен был выйти в стартовом составе, но из-за его травмы на поле с первых минут вышел Николай Рассказов.

По информации Telegram-канала «Топи за «Крылья»!», Сутормина увезли на карете скорой помощи в ближайшую больницу.

В текущем сезоне Сутормин провел 21 матч во всех турнирах и не отличался результативными действиями.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
27 ноября 2025, 18:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:1
Крылья Советов
Источник: Telegram-канал «Топи за «Крылья»!
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Алексей Сутормин
Кубок России
ФК КАМАЗ
ФК Крылья Советов (Самара)
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