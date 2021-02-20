Судья допустил ошибку при назначении пенальти в ворота «Зенита»
На 35-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу «Зенит» — «Арсенал» ошибся арбитр Станислав Васильев, назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.
Судья решил, что в том моменте защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен сыграл рукой в мяч. На самом деле игры рукой не было — мяч попал в перекладину, полетел вниз и чиркнул по руке Ловрена, которая не была отставлена в сторону. Движения рукой тоже не было.
Несмотря на это, решение рефери осталось в силе. После проверки видеоассистенты Владимир Москалев и Тихон Калугин согласились с коллегой.
(Александр Бобров)
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