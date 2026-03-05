«Динамо» разгромило «Спартак» со счетом 5:2, бело-голубые забили четыре гола за 16 минут

«Динамо» в домашнем матче разгромило «Спартак» в первой игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 5:2.

У хозяев голы забили Муми Нгамале (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. Две результативные передачи сделал Бителло. У гостей голы забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Бело-голубые забили четыре гола в течение 16 минут — с 67-й по 83-ю. Серия «Спартака» без побед в матчах с «Динамо» увеличилась до четырех матчей — два поражения и две ничьих.

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

05 марта, 20:45. Динамо (Москва)

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