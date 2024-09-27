«Динамо» продало более 15 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

Московское «Динамо» продало свыше 15 тысяч билетов на матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака».

Реализовано уже более 60 процентов доступных мест на стадионе, сообщили «СЭ» в клубе.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет в среду, 2 октября, на «ВТБ Арене». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

После 4 туров групповой стадии Пути РПЛ «Спартак» занимает первое место в группе А с 9 очками. «Динамо» идет на второй строчке с 8 очками.