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Тедеев — о победе над «Зенитом»: «Для Питера нет второстепенных игр»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в Кубке России.

— Понимаете, что «Акрон» уже «пошумел» в этом сезоне, обыграв, пусть и по пенальти, «Зенит» в Кубке России? Гордитесь этим результатом?

— «Зенит», безусловно, сильная команда. Получился интересный матч. Соперник мне очень понравился. Питерцы выставили много футболистов стартового состава. «Зенит» не рассматривал игру с «Акроном» как какую-то второстепенную. Вообще сине-бело-голубые никогда не делят матчи на важные и не очень. Они всегда должны подтверждать свой статус. Я рад этой победе. Но надеюсь, дальше будет только лучше.

Заур Тедеев. «Не ждите, что у нас с Дзюбой закончится конфетно-букетный период». Интервью главного тренера «Акрона»

ФК Акрон
ФК Зенит
Заур Тедеев
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