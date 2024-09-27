Жеребьевка 5-го раунда Пути регионов Кубка России: «Торпедо» сыграет с «Балтикой», «Урал» — с «Соколом»
В пятницу, 27 сентября, состоялась жеребьевка 5-го раунда группового турнира Пути регионов FONBET Кубка России.
Матчи этой стадии пройдут с 15 по 17 октября. Каждая пара проведет одну игру.
Итоги жеребьевки:
«Чайка» — «Знамя Труда»
«Амкар» — «Композит»
«Тюмень» — «Алания»
«Уфа» — «Шинник»
«Торпедо» — «Балтика»
«Сочи» — «Волга»
«Родина» — «Спартак» Кострома
«Сокол» — «Урал»
Принимающим клубом в парах стала та команда, которая провела меньше домашних матчей, начиная с 4-го раунда Пути регионов.
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