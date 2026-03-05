Джику — о поражении от «Динамо»: «Спартак» постарается сделать все возможное в ответном матче»

Защитник «Спартака» Александер Джику прокомментировал поражение от «Динамо» (2:5) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Случились два десятиминутных отрезка, когда мы пропустили. Мы могли забивать еще в конце первого тайма. Во втором тайме все пошло не по плану. Мы могли бы забить, тогда все пошло бы иначе. Но «Динамо» забило второй гол и ловило нас на контратаках, когда мы были не очень сосредоточены. Хочется поблагодарить фанатов. Постараемся сделать все, что можно в ответном матче.

— Перенос матча в Сочи сказался на вас?

— Может быть, и повлияло, но я бы не хотел использовать это как отговорку. Мы должны играть в любых условиях.

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max