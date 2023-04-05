ЦСКА сыграет с «Уралом» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России

В среду, 5 апреля, определился второй финалист Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Соперником «Урала» стал ЦСКА, который победил «Крылья Советов».

Команда из Самары стала третьим участником 2-го этапа полуфинала Пути регионов после «Спартака» и «Акрона».

Четвертый участник 2-го этапа полуфинала Пути регионов станет известен в четверг, 6 апреля, во встрече «Краснодар» — «Ростов».

Жеребьевка пар Пути регионов пройдет в четверг после окончания игры в Краснодаре.

Победители 1-го этапа полуфинала Пути регионов примут проигравших в Пути РПЛ — таким образом «Спартак» и «Крылья Советов» не смогут встретиться на этой стадии.