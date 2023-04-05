ЦСКА — «Крылья Советов»: Гайич ошибочно избежал удаления

На 60-й и 85-й минутах матча FONBET Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов» (1:0) арбитр Артем Любимов дважды ошибочно не вынес предупреждения игроку красно-синих Милану Гайичу.

Сначала футболист армейцев отреагировал на решение судьи зафиксировать фол — последовали саркастические аплодисменты и поднятый большой палец.

Милан Гайич.

Милан Гайич.

Ближе к концу игры Любимов снова определил, что Гайич нарушил правила, назначил штрафной удар и вынес предупреждение. В ответ серб опять зааплодировал. Должна была последовать вторая желтая карточка и удаление с поля.