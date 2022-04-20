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Сегодня, 19:49

ЦСКА — «Спартак»: перед началом матча нарушены правила игры

Александр Бобров
Шеф-редактор
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ЦСКА — «Спартак».
Фото Скриншот трансляции.

Перед началом матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» арбитр Владимир Москалев нарушил правила игры.

В правиле 8 «Начало и возобновление игры» говорится, что «команда, которая выиграла жребий, выбирает, какие ворота атаковать в первом тайме, или право выполнить начальный удар».

Для жеребьевки используется монета или жетон. Свою монету Москалев потерял или забыл в судейской. Он обратился к кому-то (возможно, к резервному Алексею Матюнину), но потом решил обойтись без посторонней помощи и в итоге не провел жеребьевку.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция столичного дерби в Кубке

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Москалев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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