ЦСКА — «Спартак»: перед началом матча нарушены правила игры

Перед началом матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» арбитр Владимир Москалев нарушил правила игры.

В правиле 8 «Начало и возобновление игры» говорится, что «команда, которая выиграла жребий, выбирает, какие ворота атаковать в первом тайме, или право выполнить начальный удар».

Для жеребьевки используется монета или жетон. Свою монету Москалев потерял или забыл в судейской. Он обратился к кому-то (возможно, к резервному Алексею Матюнину), но потом решил обойтись без посторонней помощи и в итоге не провел жеребьевку.