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Гаврилов не будет смотреть дерби ЦСКА — «Спартак»

Георгий Скобликов
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от последнего матча стадии 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

«Это раньше матчи «Спартака» и ЦСКА были принципиальными. Сейчас играют иностранцы. Они не знают половины людей, против которых играют. Смотреть это я не буду. Отдам предпочтение «Лейпцигу». Матчи Кубка воспринимаю как товарищеские. Они сейчас никому не нужны. Там могут играть даже воспитанники детско-юношеских школ», — сказал Гаврилов «СЭ».

Победителя пары ЦСКА — «Спартак» в 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России ожидают «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Дерби московских команд проходит на ВЭБ Арене.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция столичного дерби в Кубке

Юрий Гаврилов (футбол)
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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