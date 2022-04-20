Гаврилов не будет смотреть дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от последнего матча стадии 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

«Это раньше матчи «Спартака» и ЦСКА были принципиальными. Сейчас играют иностранцы. Они не знают половины людей, против которых играют. Смотреть это я не буду. Отдам предпочтение «Лейпцигу». Матчи Кубка воспринимаю как товарищеские. Они сейчас никому не нужны. Там могут играть даже воспитанники детско-юношеских школ», — сказал Гаврилов «СЭ».

Победителя пары ЦСКА — «Спартак» в 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России ожидают «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Дерби московских команд проходит на ВЭБ Арене.