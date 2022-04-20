«Мы предполагали, что это возможно». Семак — о серии пенальти в матче с «Аланией»

Семак высказался о серии пенальти в кубковом матче против «Алании»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал серию послематчевых пенальти в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (2:2, по пен. 5:6)

— Готовились ли вы к тому, что исход матча может решиться в серии пенальти?

— Нет, конечно. Мы предполагали, что это возможно. Но подготовка к пенальти — достаточно спорный вопрос. На тренировке нет фактора давления и психологического состояния. На тренировке ты можешь забить 10 из 10. А в игре из 10 — 3. Нужно обладать хорошей нервной системой.

— Создалось ощущение, что «Зенит» берег игроков для борьбы в концовке РПЛ.

— Не думаю, что мы решили поберечь. Мы хотели посмотреть некоторых игроков. У нас все периодически выходят. Нет понятия первый и второй состав у нас. Естественно, мы пытаемся строить схему, менять игроков. Мы рассчитываем на всех.

«Алания» стала третьим полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России — до нее в эту стадию пробились московское «Динамо» и «Енисей». Последний, четвертый полуфиналист определится по итогам дерби ЦСКА — «Спартак».

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).