Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:45

«Мы предполагали, что это возможно». Семак — о серии пенальти в матче с «Аланией»

Семак высказался о серии пенальти в кубковом матче против «Алании»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал серию послематчевых пенальти в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (2:2, по пен. 5:6)

— Готовились ли вы к тому, что исход матча может решиться в серии пенальти?

— Нет, конечно. Мы предполагали, что это возможно. Но подготовка к пенальти — достаточно спорный вопрос. На тренировке нет фактора давления и психологического состояния. На тренировке ты можешь забить 10 из 10. А в игре из 10 — 3. Нужно обладать хорошей нервной системой.

— Создалось ощущение, что «Зенит» берег игроков для борьбы в концовке РПЛ.

— Не думаю, что мы решили поберечь. Мы хотели посмотреть некоторых игроков. У нас все периодически выходят. Нет понятия первый и второй состав у нас. Естественно, мы пытаемся строить схему, менять игроков. Мы рассчитываем на всех.

«Алания» стала третьим полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России — до нее в эту стадию пробились московское «Динамо» и «Енисей». Последний, четвертый полуфиналист определится по итогам дерби ЦСКА — «Спартак».

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

Сергей Семак
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Зенит
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
ЦСКА — «Спартак»: Бакаев открыл счет с пенальти
Сергеев назвал шоком поражение «Зенита» от «Алании» в БЕТСИТИ Кубке России
Гаврилов не будет смотреть дерби ЦСКА — «Спартак»
ЦСКА — «Спартак»: перед началом матча нарушены правила игры
Гаврилов — о поражении «Зенита»: «Кубок сейчас никому не нужен. Он ничего не дает»
Семак: «Не думаю, что «Зениту» не хватило желания в матче с «Аланией». Нужно держать концентрацию все 90 минут»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаврилов — о поражении «Зенита»: «Кубок сейчас никому не нужен. Он ничего не дает»

ЦСКА — «Спартак»: перед началом матча нарушены правила игры
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости