ЦСКА с Акинфеевым выиграл третий финал Кубка России с серией пенальти
ЦСКА по пенальти обыграл «Краснодар» и в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка России. Из 12 финалов с участием армейцев пять завершались серией пенальти.
В 1993 и 1994 годах красно-синие уступали «Торпедо» и «Спартаку», а в 2008-м и 2013-м — добивались успеха. Причем в каждой из выигранных серий Игорь Акинфеев отражал минимум один 11-метровый. Голкипер армейцев выигрывал дуэли у пермяка Томислава Дуймовича, махачкалинца Юрия Жиркова и краснодарцев Жоау Батчи и Олакунле Олусегуна. Кроме того, Никола Дринчич из «Амкара» и Жусилей из «Анжи» совершили промахи.
Кстати, «Краснодар» оба своих финала проиграл в сериях пенальти. Да еще и с одинаковым счетом 5:6. Но если в 2014-м 120 минуте завершились со счетом 0:0, то в 2023-м финалисты обменялись голами в основное время.
Все финалы Кубка России с участием ЦСКА
|
Дата
|
Стадион*
|
Главный тренер
|
Соперник
|
Счет
|
13.06.1993
|
Лужники (Москва)
|
Геннадий Костылев
|
Торпедо
|
1:1 (пен. — 3:5)
|
22.05.1994
|
Лужники (Москва)
|
Борис Копейкин
|
Спартак
|
2:2 (пен. — 2:4)
|
21.05.2000
|
Динамо (Москва)
|
Олег Долматов
|
Локомотив
|
2:3 (д.в.)
|
12.05.2002
|
Лужники (Москва)
|
Валерий Газзаев
|
Зенит
|
2:0
|
29.05.2005
|
Локомотив (Москва)
|
Валерий Газзаев
|
Химки
|
1:0
|
20.05.2006
|
Лужники (Москва)
|
Валерий Газзаев
|
Спартак
|
3:0
|
17.05.2008
|
Локомотив (Москва)
|
Валерий Газзаев
|
Амкар
|
2:2 (пен. — 4:1)
|
31.05.2009
|
Арена Химки (Химки)
|
Зико
|
Рубин
|
1:0
|
22.05.2011
|
Шинник (Ярославль)
|
Леонид Слуцкий
|
Алания
|
2:1
|
01.06.2013
|
Ахмат Арена (Грозный)
|
Леонид Слуцкий
|
Анжи
|
1:1 (пен. — 4:3)
|
02.05.2016
|
Казань Арена (Казань)
|
Леонид Слуцкий
|
Зенит
|
1:4
|
11.06.2023
|
Лужники (Москва)
|
Владимир Федотов
|
Краснодар
|
1:1 (пен. — 6:5)
* Название стадиона на момент проведения матча.