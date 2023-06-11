Акинфеев повторил рекорд Кубка России по числу титулов
ЦСКА по пенальти обыграл «Краснодар» и в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка России. Вратарь красно-синих Игорь Акинфеев повторил рекорд Кубка по количеству выигранных титулов, догнав многолетних партнеров по ЦСКА — Сергея Игнашевича и Элвера Рахимича.
По шесть трофеев есть в активе братьев Березуцких, Дейвидаса Шембераса, Вагнера Лав и Юрия Жиркова, по пять — у Игоря Чугайнова, Андрея Соломатина, Владимира Маминова, Евгения Алдонина и Чиди Одиа.
Любопытно, что из группы рекордсменов за армейский клуб не выступали только Чугайнов («Торпедо» и «Локо») и Маминов («Локо»).
Все футболисты, выигравшие Кубок России более шести раз
|
Игрок
|
Команды (годы)
|
Трофеи
|
Сергей Игнашевич
|
Локомотив (2001), ЦСКА (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013)
|
7
|
Элвер Рахимич
|
ЦСКА (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013)
|
7
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2023)
|
7
|
Дейвидас Шемберас
|
ЦСКА (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011)
|
6
|
Алексей Березуцкий
|
ЦСКА (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013)
|
6
|
Василий Березуцкий
|
ЦСКА (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013)
|
6
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013)
|
6
|
Юрий Жирков
|
ЦСКА (2005, 2006, 2008, 2009), Зенит (2016, 2020)
|
6