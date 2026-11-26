Яковлев о пропущенном голе «Спартака» в матче с «Оренбургом»: «Явная ошибка Бабича»

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев заявил «СЭ», что считает защитника красно-белых Срджана Бабича виновником пропущенного гола в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом» (0:1).

«Это явная ошибка Бабича. Странно, что он понадеялся на Максименко, который вообще не должен был выходить и играть на этом мяче. Бабич должен был контролировать нападающего до конца», — сказал Яковлев «СЭ».

«Спартак» с 13 очками занял первое место в таблице группы A. Красно-белые вышли в плей-офф Пути РПЛ. «Оренбург» с 13 очками финишировал на второй строчке и также вышел в 1/8 финала Пути РПЛ.

В 1/8 финала «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Оренбург» — с «Ростовом».