Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Кубанью».

«Кубань» — не уровень «Спартака». Это будет легкая победа для москвичей. Если не обыгрывать такие команды, то какие еще нужны, уровня третьей лиги? У красно-белых сейчас тяжелый период, это связано с приходом нового тренера. Пока он не может наладить связь с игроками, но скоро это должно произойти. Кубок — последний шанс для «Спартака» зацепиться за титул в этом сезоне. Думаю, исключение команды из Лиги Европы не должно отразиться на клубе», — сказал Петржела «СЭ».

Матч БЕТСИТИ Кубка России пройдет 2 марта в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Встреча запланирована на 20.00 по московскому времени.