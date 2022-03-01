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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 18:05

Петржела: «Кубань» — не уровень «Спартака». Это будет легкая победа для москвичей»

Петржела поделился ожиданиями от матча Кубка России между "Спартаком" и "Кубанью"
Антон Иванов

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Кубанью».

«Кубань» — не уровень «Спартака». Это будет легкая победа для москвичей. Если не обыгрывать такие команды, то какие еще нужны, уровня третьей лиги? У красно-белых сейчас тяжелый период, это связано с приходом нового тренера. Пока он не может наладить связь с игроками, но скоро это должно произойти. Кубок — последний шанс для «Спартака» зацепиться за титул в этом сезоне. Думаю, исключение команды из Лиги Европы не должно отразиться на клубе», — сказал Петржела «СЭ».

Матч БЕТСИТИ Кубка России пройдет 2 марта в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Встреча запланирована на 20.00 по московскому времени.

ФК Кубань
ФК Спартак (Москва)
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