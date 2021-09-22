Шварц остался доволен исходом матча против «Динамо» из Ставрополя

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопросы журналистов после матча БЕТСИТИ Кубка России против ставропольского «Динамо» (6:0).

— Мы очень серьезно подошли к этому матчу, не теряли концентрации до финального свистка, забили хорошие мячи. Я очень доволен качеством игры команды. Здорово, что много разных футболистов отличились в сегодняшнем матче, — цитирует тренера сайт «Динамо».

— Можно сказать, что игра получилась легкой для «Динамо»?

— Эту игру нельзя назвать простой. Погодные условия были достаточно сложными, плюс качество поля не очень подходило под наш стиль игры.

— Многих удивило большое количество игроков основы в стартовом составе. С чем это было связано?

— Я сразу говорил, что мы подходим к этой встрече с полной серьезностью. Нам нужно было стартовать в Кубке с победы, поэтому решили выставить такой боевой состав.

— Не боялись, что игроки основы получат травмы в преддверии важных матчей?

— У нас не было опасений по этому поводу. Это тоже был серьезный официальный матч на Кубок. Если бы сегодня не было игры, то мы бы провели две тренировки, так что сегодняшние нагрузки не были для ребят непривычными.

— Как оцените дебюты Владислава Галкина и Ярослава Гладышева в основной команде?

— Оба очень хорошо сыграли, выполнили установку на матч. Гладышев еще и забил красивый гол в ворота соперника.

— Насколько они с Александром Кутицким готовы к тому, чтобы выходить на поле в матчах РПЛ?

— Важно набраться терпения. Посмотрим, когда придет подходящее время, чтобы начать подключать этих ребят к играм основной команды. Ближе всех к этому подошел Кутицкий, который себя очень хорошо проявляет на позиции опорного полузащитника.