Защитник «Балтики» Остойич признался, что ожидал большего от «Динамо» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

Защитник «Балтики» Иван Остойич поделился впечатлениями от четвертьфинального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (1:1, пен — 4:5).

— «Балтика» отлично выступила в БЕТСИТИ Кубке России, где дошла до четвертьфинала, но уступила «Динамо» в серии пенальти. Как оцениваете игру москвичей? Не было ли мыслей, что вы должны были обыгрывать фаворита?

— Это было очень обидное поражение, — сказал игрок Metaratings.ru. — Мы были лучше, создали более опасные моменты, но пропустили обидный гол, которого не должно было быть. «Балтика» могла побеждать и в основное время.

Футболист также признался, что ожидал большего от «Динамо», который тогда шел на втором месте в чемпионате.

Победителем БЕТСИТИ Кубка России стал «Спартак», который обыграл в финале бело-голубых со счетом 2:1.