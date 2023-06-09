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Бывший защитник «Краснодара» Деменко не смог назвать фаворита финала FONBET Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от финала FONBET Кубка России, в котором «быки» сыграют против ЦСКА.

«Я бы не сказал, что в этом матче есть фаворит. Мне больше нравилась в последних матчах игра ЦСКА. Но в Кубке непредсказуемые матчи. Любая команда может одержать победу. Тут 50 на 50. Армейцы не будут расслаблены из-за того, что уже взяли серебро РПЛ. Кубок важен для ЦСКА и «Краснодара». Для тренеров важно, чтобы все игроки были в строю. Будет влиять на матч, кто первым забьет. Интересно, будет ли «Краснодар» играть в открытый футбол или перестроится», — приводит «Газета.ru» слова Деменко.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится в воскресенье, 11 июня в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 (мск).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/09/20636576.shtml
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