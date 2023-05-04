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Сегодня, 11:29

Тошич — о выходе ЦСКА в суперфинал FONBET Кубка России: «Рад, что клуб приблизился к трофею»

Руслан Минаев
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Бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в ответном финале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1.

«Я рад, что команда приблизилась к трофею впервые за долгое время. Конечно, надеюсь, что ребята сделают и этот последний шаг. К сожалению, не смогу приехать на стадион, но, как всегда, буду болеть за команду», — цитирует игрока «Чемпионат».

За выход в суперфинал «Урал» сыграет с «Краснодаром», который в серии послематчевых пенальти победил «Акрон» (0:0, пенальти 4:2).

Источник: Чемпионат
Зоран Тошич
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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