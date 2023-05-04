Чанов не считает ЦСКА однозначным фаворитом суперфинала FONBET Кубка России

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал выход армейцев в суперфинал FONBET Кубка России.

Московский клуб на выезде обыграл «Урал» в ответном финальном матче Пути РПЛ — 2:1. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1.

— Замечательно, что команда смогла одержать такую победу, — цитирует Чанова «Евро футбол». — Игра получилась очень тяжелой, «Урал» собрался на этот матч. Тем не менее гости играли с преимуществом и заслуженно победили. В сегодняшней встрече мне понравился Иван Обляков, он был лучшим на поле.

— Теперь команда Федотова — главный фаворит на победу в турнире?

— Не скажу. «Краснодар» и «Урал» бились с красно-синими в чемпионате страны, всегда могут собраться на одну игру.

— Даже несмотря на фактор почти домашнего поля?

— В финале Кубка может произойти что угодно. Финал есть финал.

«Урал» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Акрон» во второй стадии финала Пути регионов, где определится второй финалист Кубка.