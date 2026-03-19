Павлюченко — о вылете «Спартака» из Пути РПЛ Кубка России: «Забивать нужно было раньше»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» назвал причину вылета команды из Пути РПЛ FONBET Кубка России, где красно-белые по сумме двух матчей уступили «Динамо».

— «Спартак» пришел в себя, можно сказать, только после забитого гола. Но забить-то нужно было минимум три, а до гола Ву команда не создала ни одного момента. Так, как после 60-й минуты, играть нужно было с самого начала — весь первый тайм — и забивать намного раньше. Игра в целом получилась скучная. «Спартак» просто играл во владение. «Динамо» же это, понятное дело, устраивало. Соперник хорошо действовал в обороне. Если честно, думал, что динамовцы будут играть только на удержание счета, но они пытались и атаковать.

Теперь красно-белые выходят на «Зенит», а мы знаем, что с питерцами у них всегда интересные матчи. Предсказывать и прогнозировать что-то в Кубке очень и очень сложно. Разве мог кто-то представить, что в первом матче «Динамо» забьет пять голов «Спартаку»? Но это случилось — игра пошла и все залетало. Поэтому шансы у «Зенита» и «Спартака», думаю, равные. Нужно просто идти вперед», — сказал Павлюченко «СЭ».

В полуфинале Пути регионов Кубка России «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом». «Динамо» в двухматчевом противостоянии Пути РПЛ поспорит за выход в суперфинал турнира с «Краснодаром».

Мелания Титаева

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