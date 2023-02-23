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Сегодня, 15:09

Булыкин заявил, что Абаскаль здорово поработал со «Спартаком» на сборах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» (0:1).

«Спартак» провел очень сильный матч, здорово атаковали, прессинговали. Уверен, что такая тактика с прессингом на чужой половине поля принесет много пользы «Спартаку» во второй части РПЛ. Видно, что ребята сейчас на ходу, Абаскаль здорово поработал с командой на сборах. Сейчас красно-белые явно сильнее «Локомотива». Если «Спартак» будет показывать такую же игру и в чемпионате, то есть все шансы догнать «Зенит», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Ответная игра 1/4 финала Кубка России между командами пройдет 27 февраля на «Отрытие Банк Арене». Начало — в 20:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-abaskal-zdorovo-porabotal-so-spartakom-na-sborah-u-nih-budut-shansy-dognat-zenit/
Дмитрий Булыкин
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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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