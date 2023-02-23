Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:15

Шикунов объяснил спад «Спартака» во втором тайме кубкового матча с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов объяснил, почему во втором тайме матча на Кубок России против «Локомотива» в игре «красно-белых» произошел спад.

«В первом тайме «Спартак» выглядел просто великолепно, а вот после перерыва игра у него не пошла. Я согласен с Андреем Червиченко, который связывает это с выходом на поле легионеров. Вот только дело тут не в настрое, как говорит Андрей Владимирович. Просто в таких погодных условиях теплолюбивым иностранцам играть тяжело. Мороз, замерзшее поле... Плюс на замену выпустили Промеса, который пропустил два месяца подготовки с командой. Находиться без игровой практики столь долгое время очень трудно. Все это и привело к спаду «Спартака» во втором тайме», — приводит слова Шикунова Betonmobile.ru.

В первом матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 27 февраля.

Источник: https://betonmobile.ru/shikunov-obyasnil-spad-spartaka-vo-vtorom-tayme-kubkovogo-matcha-s-lokomotivom
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
3
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
«Крылья Советов» — «Динамо»: безголевая ничья по итогам первого тайма
Куликов заявил, что «Локомотив» мог обыграть «Спартак»
Тарханов считает, что гол Магкеева в ворота «Спартака» нужно было засчитать
Булыкин заявил, что Абаскаль здорово поработал со «Спартаком» на сборах
Первый тренер Дзюбы — о дебюте футболиста за «Локомотив»: «Уже видно, что он создает хорошую атмосферу в клубе»
«Спартак» начал матч без легионеров впервые в 21 веке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин заявил, что Абаскаль здорово поработал со «Спартаком» на сборах

Тарханов считает, что гол Магкеева в ворота «Спартака» нужно было засчитать
Новости
RSS RSS
Все новости