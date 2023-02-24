Борис Игнатьев: «Удачный выбор тактики ЦСКА поставил много вопросов перед соперником»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на победу ЦСКА в первом матче четвертьфинала FONBET Кубка России против «Краснодара» (3:0).

«ЦСКА заслуженно победил, и победа эта безоговорочная. Гораздо лучшее физическое состояние футболистов. Армейцы были на фоне краснодарцев быстрее, удачливее в атаке. И с точки зрения реализации моментов и построения командной игры они были намного лучше подготовлены. У армейцев все получалось, они довольно агрессивно играли в атаке. Удачный выбор тактики поставил много вопросов перед соперником. Карраскаль с Чаловым задавали игровую тональность, и при этом с точки зрения встроенности в командную игру много вопросов, исходя из этого, было к краснодарцам. У «Краснодара» мне понравился вратарь Сафонов. А все остальное — на простом, обыденном уровне», — приводит «Газета.Ru» слова Игнатьева.

Ответная игра между командами пройдет 28 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.