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Сегодня, 16:10

Веденеев — о матче в Ульяновске: «При любых раскладах «Зениту» лучше сразу начинать «лупить» вперед и там бороться»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев рассказал о своих ожиданиях от четвертьфинального матча петербургского клуба против «Волги» в рамках FONBET Кубка России.

«Матч «Зенита» в Ульяновске совершенно непредсказуем. Потому что сколько мы помним подобных матчей в кубке на выезде... И ничего здесь не поделаешь. Условия, перелет, неполноценный состав, про погоду я вообще не говорю. Если хозяевам поля удается забить гол, то они потом за этот результат буквально зубами цепляются. Посмотрим, сможет ли «Зенит» адаптироваться к завтрашним условиям и, исходя их них, выстроить свою игру. Думаю, при любых раскладах лучше сразу начинать «лупить» вперед и там бороться. Других вариантов, мне кажется, нет никаких», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

Кубковый матч между «Зенитом» и «Волгой» пройдет 25 февраля в Ульяновске. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-pri-lyuby-h-raskladah-zenitu-luchshe-srazu-nachinat-lupit-vpered-i-tam-borot-sya/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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