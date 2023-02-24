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Сегодня, 17:20

Гришин: «ЦСКА играл намного лучше. «Краснодару» повезло, потому что счет мог быть и разгромным»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Гришин поделился мнением о матче между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России (3:0).

«ЦСКА играл намного лучше и контролировал игру: полное превосходство и в построении игры, и желании. «Краснодару» повезло, потому что счет мог быть и разгромным! В ответной встрече надо играть по счету и, думаю, в этой паре все ясно. ЦСКА должен пройти дальше и спокойно готовиться к игре на первенство России! Заболотный и Чалов забили свои голы, и это самое главное для нападающих», — приводит Sport24 слова Гришина.

Ответная игра между командами пройдет 28 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-24-aleksandr-grishin-tsska-igral-namnogo-luchshe-krasnodaru-povezlo-schet-mog-byt-i-razgromnym
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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