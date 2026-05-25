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Барко назвал сложным сезон-2025/26 для «Спартака»

Сергей Ярошенко

Полузащитник Эсекьель Барко подвел итоги сезона-2025/26 для «Спартака».

«Думаю, что сезон, конечно, был очень сложным. Но то, что он закончился таким образом, — радостно. Сейчас мы все немного устали, нужно хорошо отдохнуть, и я уверен, что мы хорошо подойдем к следующему сезону», — цитирует футболиста ТАСС.

В суперфинале FONBET Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3). В РПЛ московский клуб с 52 очками занял четвертую строчку.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Краснодар&raquo; (1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 4:3) в&nbsp;суперфинале Кубка России.Проклятие Боселли и магия Помазуна. Карседо взял первый трофей со «Спартаком», обыграв «Краснодар»

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Источник: ТАСС
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Эсекьель Барко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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