Барко назвал сложным сезон-2025/26 для «Спартака»

Полузащитник Эсекьель Барко подвел итоги сезона-2025/26 для «Спартака».

«Думаю, что сезон, конечно, был очень сложным. Но то, что он закончился таким образом, — радостно. Сейчас мы все немного устали, нужно хорошо отдохнуть, и я уверен, что мы хорошо подойдем к следующему сезону», — цитирует футболиста ТАСС.

В суперфинале FONBET Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3). В РПЛ московский клуб с 52 очками занял четвертую строчку.