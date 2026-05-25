Хавбек «Спартака» Фернандеш: «Удовлетворен сезоном, но не полностью, в чемпионате мы хотели быть выше»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш поделился эмоциями от победы в FONBET Кубке России.

«Отличные эмоции от победы. Теперь нам нужно хорошо отдохнуть, провести время с семьями. Это соответствует нашим целям, мы сделали это, сделали невозможное. Я бы сказал, что удовлетворен сезоном, потому что мы завоевали трофей. Но не полностью, потому что в чемпионате мы хотели быть выше», — цитирует футболиста ТАСС.

В суперфинале турнира красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3). «Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории (с учетом Кубка СССР).

В РПЛ «Спартак» с 52 очками занял четвертую строчку.

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