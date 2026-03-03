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3 марта, 19:03

«Балтика» — «Зенит»: Дуран и Кондаков сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Балтикой» и «Зенитом» во втором этапе Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Балтика»: Кукушкин, Андраде, Варатынов, Гассама, Рядно, Ковач, Манелов, Мендель, И.Петров, Йенне, Степанов.

Запасные: Любаков, Бориско, Мурид, Бевеев, Филин, Обонин, Беликов, Ковалев, Поспелов, Титков, М.Петров, Хиль.

«Зенит»: Латышонок, Вега, Алип, Дркушич, Нино, Барриос, Кондаков, Педро, Мостовой, Луис Энрике, Дуран.

Запасные: Кержаков, Москвичев, А.Адамов, Вендел, Глушенков, Горшков, Дивеев, Дуглас Сантос, Джон, Ерохин, Мантуан, Соболев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Балтика» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
03 марта, 20:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:1
Зенит

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