На матч «Динамо» и «Спартака» реализована 21 тысяча билетов

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о количестве проданных билетов на матч 1/2 Пути РПЛ Кубка России против «Спартака».

«На матч реализовано около 21 000 билетов», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В продаже остались в основном недорогие билеты на трибуну D и трибуну В, которая теперь тоже является для клуба домашней в связи с перемещением гостевых секторов на трибуну С.

5 марта бело-голубые сыграют со «Спартаком» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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